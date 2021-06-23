2021年人口普查今展開　增設需照顧長者項目

政府統計處今日(23日)宣布，2021年人口普查今日正式展開，涵蓋全港人口，住戶將陸續收到紫色信封的通知信或問卷。本年將新增「需要照顧的長者」數據項目，以掌握各區長者照顧服務的需求，所有普查員都需要接種新冠疫苗或進行兩周一檢。就市民對政府缺乏信心，有機會拒填問卷的問題，統計處強調，處方不會把資料交予未經授權的部門，也毋須因查案、稅務等原因提供資料，且拒絕提供資料有機會觸犯法例，但有信心大部分市民都願意配合。

政府統計處處長陳萃如表示，紫信封將寄往本港約300萬個住戶，其中10%住戶經隨機抽查，須回答「長問卷」，提供詳細資料。餘下90%則只需要提供基本人口特徵資料，回答「短問卷」。首階段為今日至7月17日，市民可透過網上問卷、電話訪問或紙本問卷提交資料；次階段由7月18日至8月4日進行，普查員將到訪住戶進行訪問。陳表示，統計處去年曾到訪1,200棟工廈，統計劏房戶數目，而今年會再次實地考察掌握最新居住情況。

陳續指，本年人口普查的「長問卷」將新增「需要照顧的長者」的數據項目，包括需要照顧的長者人數、是否同住、照顧者是否受薪、有否照顧者因而沒有上班等。

此外，統計處已鼓勵所有調查員接種新冠疫苗，否則須進行兩周一檢。如涉事大廈出現確診個案，普查員便不會上門，並鼓勵住戶網上或打電話提交資料。若普查員不幸要入隔離營檢疫，處方會提供特許缺勤。

就市民對政府缺乏信心，有機會拒填問卷，陳表示普查員會盡力向市民解釋人口普查對計劃未來的重要性，而且屬法例要求，如拒填或作虛假聲明有機會要負上刑事責任。她強調，統計處不會把資料交予未經授權的部門，也毋須因查案、稅務等原因提供資料。

開支方面，2011的人口普查支出為5.2億港元，人手1.6萬人；本年支出預算為9.5億港元，其中約2億港元預算用作發展網上問卷，人手安排為7,000人。被問及有多少普查員因不願宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區而拒絕接受聘任，陳表示沒有掌握相關數據，但本年沒有接受聘任的人數比例與往年相若。