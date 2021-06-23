問責制名存實亡　議員斥官員似「搭枱」無溝通

本港接連遭受社會事件及新冠疫情衝擊，但主事官員則被炮轟施政不力。議員在今日(23日)的立法會會議中力陳政府採購口罩、實施隔離檢測反應慢、出現「鉛水樓」、沙中綫工程剪鋼筋等事件，均反映主事官員失職，各部門官員如「飲早茶搭枱的茶客」欠缺溝通。多名議員批評已實施19年的高官問責制是名存實亡、形同虛設，猶如「千錯萬錯都唔係官員錯」。

立法會討論「改革主要官員問責制」的議員議案。議員張華峰斥官員抗疫不力，但只是推諉於制度或程序問題，未有官員因此下台，如同「千錯萬錯都唔係官員錯」。張認為問責制形同虛設，以致政府民望低企，市民拒絕響應政府呼籲接種疫苗。同時，張認為問責制名存實亡導致深層次矛盾形成，例如有反對派人士「騎劫」學校畢業禮，若然不是官員避事，教育發展則不會落得如斯田地。

曾屬首批問責官員的議員葉劉淑儀坦言，難以理解政府物色官員人選的準則，例如前商務及經濟發展局局長蘇錦樑身為律師，全無商界經驗亦無參與過選舉，對於蘇獲任命是「摸不着頭腦」，政績更是乏善可陳，例如處理香港電視發牌時「做到喊咁濟」。葉劉又指留意到政治助理的質素參差，連議員均不認得部分政助。議員鍾國斌提及外國是以政黨組班，但香港並不容許屬制度上的結構性問題。他指出港府官員來自五湖四海，「埋班」時才第一次見面，互相交換卡片。再加上在任期中換班，任命部分比較年輕的局長，他引述有高級公務員反映「係湊仔咁湊」，質疑是否可以駕馭職位。

提出修正案的議員麥美娟批評問責官員如「飲早茶搭枱的茶客」，無溝通及聯繫，亦沒有團隊精神為香港止暴制亂及控制疫情，強調是「人的問題」。她又指現任特首曾在2018年《施政報告》提及研究分拆運輸及房屋局，惟至今年初政府卻指沒打算作整合及重組，麥形容對說法「搲晒頭」，反映官員間欠溝通。她強調現時議會已沒有拉布情況，有不少空間完成相關工作，認為政府需展現施政決心及效率，籲官員不要畏首畏尾。議員陸頌雄則指出南韓的文化產業十分發達，惟香港的產業單一，文化產業佔本地生產總值的比例較低。他直言香港停滯不前，欠缺有力規劃，應成立文化及體育局，為行業主動締造更多機會。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，過去數年議會「泛政治化」，令行政及立法機關雙互配合的困難重重，不但難以凝聚共識，政府施政亦舉步艱難，令香港錯失了不少發展機遇。他指在《港區國安法》落實後，香港由亂及治，法例效果立竿見影，扭轉多年亂局。國安法更令政府可重新聚焦，將資源由應對「黑暴」事件，調撥至解決社會深層次問題。

曾又指，政府在特首帶領及在各主要官員努力下，施政效能已明顯提高，至本月18日，立法會在本立法年度已通過23項政府法案，並正審議7項政府提交的條例草案。另外，截至本月11日，政府在本立法年度已獲財務委員會批出60項、約1,332億港元的工務工程計劃及基本工程儲備基金整體撥款，有助促進民生經濟發展，又指目前政治委任制度切合特區管治需要。