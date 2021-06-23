9人旺角非法集結罪成提上訴　稱沒證據曾作不當行為

前年8月旺角發生反修例衝突，期間9名男女被捕被控非法集結，其中一名少年再被控管有雷射筆。他們否認控罪，經審訊後早前全部被裁定罪名成立，其中7人被裁判官鄭念慈判監4至6個月，另外兩人則被判更生及勞教中心。9名被告分別就定罪及刑期提出上訴，高院今（23日）開庭處理，但其中1人表示放棄上訴，需即時服刑。

6男3女上訴人依次為17歲姓蕭學生、17歲姓鄧男學生、陳駿霆(19歲)、韓明恩(23歲)、廖智峯(23歲)、陳嘉汶(35歲)、伍兆銘(21歲)、方施陽(21歲)及蘇澄怡(23歲)。他們被控於2019年8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結。姓蕭首被告另被控管有一支雷射筆。除鄧姓學生及陳駿霆被判入更生中心及勞教中心、蕭被判監6個月外，其餘上訴人則被判監4個月，全部早前均獲保釋。其中方施陽今早表示放棄上訴並需即時服刑。

其中4人的代表律師均指，案中無證據指眾人當時有任何不當行為，或何時在該處現身。即使被告在現場出現，也不等於能證明他們與其他示威者有共同目的，並參與堵路及破壞社會安寧。對於有證人在片段中，認出部分人在非法集結及堵路期間站在隊伍前，但律師認為辨認並不清晰。有關蕭管有雷射筆一事，律師指沒有證據證明，蕭當時知悉雷射筆可以傷人及，也沒有證據證明他帶著該雷射筆的意圖。

律政司回應指，當日眾上訴人是即場被捕，即使他們並非控方所指片段拍到的人士，但是在被捕前的短時間內，他們確被他人發現站在示威者的前線，而且身上帶備一般示威者常備的物品，如頭盔、口罩及木盾等。律政司指，原審裁判官是憑不同證供及證人等作合理推論。