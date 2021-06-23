大埔錄新冠變種個案　運頭塘邨運亨樓封區強檢

大埔有居民初步確診新冠肺炎並帶有變種病毒，屬源頭不明的個案，初步顯示涉及變種病毒株，多個屋苑被納入強制檢測，患者居住的運頭塘邨運亨樓今晚(23日)亦被封區強檢。港府指自晚上7時起限制在運頭塘邨運亨樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日(24日)上午約7時30分完成封區行動。

港府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。此外，根據最新安排，與涉及變異病毒株的確診本地個案居於同一大廈的人士須於公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

另外，港府今日（23日）在該區設立多個流動採樣站供街坊驗毒，有採樣站大排長龍，過百名居民冒雨排隊檢測。運頭塘邨街坊歐女士表示，對於區內有變種病毒個案感到擔心，「很害怕，因為我有三高，打不到針」，惟有加強個人日常防疫措施，佩戴口罩及勤做手部清潔。運頭塘邨街坊黎太說，自己沒有接種新冠疫苗，但不特別感到擔心，會減少外出。

逸雅苑逸榮閣居民梁女士認為，雖然區內有確診個案，「但都沒甚麼可以做，因為一直都沒有鬆懈（防疫）」。她又指家中有足夠儲糧，沒有特別去超市「掃貨」。東網記者到大埔超市視察，亦未有發現有居民大舉購買日用品及糧食。

港府表示，位於大埔太和體育館的社區檢測中心會延長運作至本周五（25日），另為便利強制檢測人士接受檢測，會安排檢測承辦商於大埔不同地點設立流動採樣站，包括逸雅苑逸榮閣對出空地、大埔墟站公共運輸交匯處、馬窩路花園，開放時間為今日下午5時至晚上8時，以及明日（24日）與周五上午10時至晚上8時。