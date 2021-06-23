《蘋果》收費訂閱半年收2.2億元　63萬用戶頓變孤兒仔

《蘋果日報》將於明日(24日)凌晨起停止更新，惟該報推網上收費訂閱制度，讀者瀏覽其網上新聞需成為會員並參加付費計劃，對於付費服務未能兌現，暫時未知如何解決，消費者委員會至前日(21日)暫未收到用戶投訴。《蘋果》則指，《蘋果動新聞》全部訂閱計劃在即日起停止自動續訂，即不會繼續收取下期費用，並停止接受新訂閱，同時正就事宜諮詢法律意見。據壹傳媒去年11月的中期業績報告，截至去年9月，香港《蘋果》付費訂閱者共有63萬人，來自訂閱戶的收入半年2.2億港元。

《蘋果》凌晨起將不會再更新任何內容，大批已預繳費用的用戶或蒙受損失。據該公司公布，截至去年9月底為止的過去6個月，訂閱收入共佔2.2億港元，當中香港《蘋果》付費訂閱者共63萬人，登記會員基數則有380萬人。《蘋果》網站顯示，該報現時有多種付費訂閱計劃，其中「撐蘋果計劃」共分年費、月費及日費，月費為58港元，日費為1.68港元，年費則可獲8折優惠，需付483.8港元。

隨着《蘋果》停運，已支付年費或月費的讀者未能閱讀最新新聞及文章，《蘋果》或未能兌現有關服務。消委會稱截至前日並未接獲相關投訴，而《蘋果》亦在網站公布，《蘋果動新聞》即日起停止自動續訂，即不會繼續收取下期費用，並停止接受新訂閱，同時正就事宜諮詢法律意見。