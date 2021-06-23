國安重犯黎智英壹無所有　官司纏身入獄　資產遭凍結

《蘋果日報》明日(24日)出版最後一期報紙，壹傳媒步向末路。官司纏身的壹傳媒黎智英，先後因3宗未經批准集結案，被判囚20個月，正在赤柱監獄服刑。惟他另有3宗案件正待審理，其中以被指勾結外國勢力，涉違反《港區國安法》之案最為嚴重。他又涉與兩名壹傳媒高層違反地契被控欺詐等，當中包括行政總監黃偉強及集團營運總裁（時任財務總裁）周達權。黎被捕入獄之餘，上月更被保安局局長運用《港區國安法》凍結其所持的壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產同被凍結，當局已去信中央結算有限公司，要求停止黎持有的股份進行實體買賣。

黎智英已有3宗案件被判刑，他因組織及參與前年8月18日、8月31日和10月1日3次非法遊行，共被判囚20個月。雖然他已就首兩次非法遊行提出上訴，惟暫未有聆訊日期。他另外涉及的3宗案件尚待審理，其中在違反《港區國安法》一案中，黎被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等3罪，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。

去年12月，黎獲法官李運騰批准以現金1,000萬元及多項保釋條件外出，律政司隨即向終審法院提出上訴，最後終院裁定李運騰犯錯，撤銷黎的保釋。該案將移交高等法院審理，於7月27日在西九龍法院提訊，進行交付高院審訊的程序。

另一宗待審理案件是黎智英和另外25人（其中兩人已離港），被指參與或煽惑他人參與2020年6月4日在維園內未經批准集結而被起訴，黎在該案被控煽惑他人參與未經批准集結罪，案件早前提訊時有部分被告表明會認罪，黎則仍未有決定，該案於7月23日再處理。

黎又涉與另外兩名壹傳媒高層周達權和黃偉強，違反地契使用將軍澳工業邨的地段，3人被控欺詐罪，該案暫定於2022年3月14日至4月20日審訊。

此外，黎亦因於2017年的六四集會，在維園內涉嫌以粗言恐嚇東方報業集團男記者，而被控刑事恐嚇，雖全程有相有片佐證及案件表證成立，但最終裁判官鍾明新於去年9月3日裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，將他「放生」。律政司拖足半年後，才正式入稟高院以案件呈述方式提出上訴，上訴聆訊定於10月29日審理。