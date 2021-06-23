雷霆21：警冚荃灣非法麻雀賭檔　拘男主持及13名賭客

荃灣警區特別職務隊於今日(23日)下午4時許，展開代號「雷霆21」反罪惡行動，突擊搜查區內四坡坊一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，一名姓林(68歲)男子涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外8男5女(47至71歲)賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們另涉違反禁聚令遭票控。所有被捕男女現正被扣留調查。警方另檢獲3張麻雀枱、6副麻雀、大約一萬多港元賭款及一批賭博工具。

新冠肺炎疫情持續逾一年，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。