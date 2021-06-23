被轟「叛國禍港四人幫」　黎智英李柱銘何俊仁陳方安生玩火自焚

內地官媒點名炮轟「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁及前政務司司長陳方安生，毫不掩飾自己的「漢奸嘴臉」，長期勾結美國等西方勢力，直斥這些叛國亂港分子「火中取栗」，最終只會是玩火自焚。時至今日，在四人當中，黎已在囚、何被還押、李被判囚但獲緩刑，而陳方安生則已退出政壇。

官司纏身的黎智英現於赤柱監獄服刑，而已年逾80歲的李柱銘，理應退下火線不再「搞搞震」，卻於前年多次參與反對修訂逃犯條例的非法集會，終於玩火自焚。在今年4月，李因參與前年8.18非法遊行案被判入獄11個月，但獲緩刑兩年。雖然不用坐牢，但可謂臨老官司纏身，一身蟻。

何俊仁亦因8.18案被判囚入獄12個月，緩刑兩年。但他參與前年10.1非法集結案，上月被法庭撤銷保釋，還押赤柱監獄候訊。何在獄中被分配洗衣房「返工」，負責摺衫及熨衫，並要一早一晚各洗地半小時，他曾向探望他友人表示洗地頗為吃力。

被嘲為「民主阿婆」的陳方安生，早於2013年已發表有關英國有權及責任干涉香港政改，被批評為活在殖民地時代，「仲聽緊英國政府話」。及至2014年，被東方報業集團揭發黎曾先後於2013年6月、7月及2014年2月，分3次合共捐款350萬港元給她。她拒絕證實、但亦沒有否認有關捐款，反責爆料者「批鬥」、「抹黑」及製造「白色恐怖」。

陳方安生等人於2013年成立「香港2020」，而秘密向黎收取的350萬元捐款，估計大部分是用於支持「香港2020」運作及資助她到外國訪問。她與李柱銘早年經常外訪「唱衰」香港，但在《港區國安法》去年公布前，她發聲明指已年屆80歲，宣布會從公民及政治工作退下來，改為過較平靜的生活，並同時寄語年輕人要保持希望。但內地官媒發文指她過去搞亂香港，質疑是否想單靠一句退出政壇而當無事發生，又指對於她稱想要過一段較為平靜的生活感諷刺。