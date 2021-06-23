黎智英違反地契用途涉欺詐罪　科技園啟動收回將軍澳工業邨用地

壹傳媒涉沒按照地契規定，將《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的部分用地租予「力高顧問有限公司」，黎智英及兩名高層被控欺詐罪。香港科技園公司表示，就蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，香港科技園公司已按照契約條款，採取相應行動，向其發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

壹傳媒黎智英與另外兩名壹傳媒高層周達權和黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元。3人被控欺詐罪，有關案件在上月6日進行開審，控方申請將案件交由國安法案件指定法官審理，辯方尚未決定是否有需要提出法律爭議，法官將案件押後至今年12月21日再提訊，案件則排期2022年3月14日開審。

翻查壹傳媒去年截至9月底的財務報表，半年租金及差餉支出約為211萬港元，即平均每月35萬港元左右，水電費用半年支出為1,660萬港元，較租金及差餉更多。

據悉，黎智英等壹傳媒高層涉嫌以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利，在壹傳媒大樓的廠房經營獨立公司，為17間公司提供「公司秘書」服務，其中一間公司正是黎智英次子黎耀恩開設、曾以二手檸檬茶奉客的四季常餐。根據規定，壹傳媒應向科技園公司申報，但有人以欺詐方式作出虛假聲稱。