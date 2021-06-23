壹傳媒主要業務釘蓋　港交所須立即審視除牌

東網向港交所查詢會否向壹傳媒啟動除牌程序，或會否審視壹傳媒上市地位，惟僅獲得一貫公式回應「不評論個別公司」。凸顯該所制度僵化，缺乏透明度，且罔顧小股民利益，損害香港作為國際金融中心的形象。

翻查壹傳媒中期業績報告顯示，截至去年9月底止，公司來自互聯網廣告和內容供應收入為8,226萬元，網上訂閱收入為2.2億元，報章銷售和報章廣告收入(包括港台兩地《蘋果日報》)合共約2.16億元，上述收入佔同期總收益達91%。其中台灣《蘋果日報》印刷版在本年5月停刊，壹傳媒只能以香港《蘋果日報》吊命，再加上該公司多項資產和銀行戶口因涉嫌違反《港區國安法》而被凍結，是否有足夠有形資產支持上市地位實在成疑。

值得注意的是，上市公司有責任就有關股價敏感資料，於港交所披露易網站向公眾作出披露。然而，今日(23日)無論是壹傳媒董事會擬定《蘋果日報》印刷版和電子版的大限，抑或《蘋果日報》管理層根據董事局的公布，所決定的最後出版和網站停止更新日期，都在公司的網站率先披露，而沒有在披露易網站公布。可以說壹傳媒企業管治沒有最差，只有更差。港交所對壹傳媒的做法，亦只以「不評論個別公司」回應。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，《蘋果日報》印刷版和電子版顯然屬於壹傳媒的核心業務，「依家唔止係重大轉變，直情係成個業務無咗，就算唔係股價敏感資料，公司都有責任作出自願性公告」，不能以股票經已停牌作為藉口而任意妄為。

他又指，現階段壹傳媒復牌難度高，繼續營運的機會微。該公司原定下周公布業績，惟多名董事正在還押，延遲公布業績雖然並不罕見，但他提醒公司要交代清楚、向公眾披露詳情和向港交所申請。

壹傳媒股票現時不能買賣已鎖死資金，一旦被除牌，更等同廢紙，鄧氏坦言小股民角色被動，其權益最後才被考慮到，只能寄望公司盡量保存資產，香港亦沒有集體訴訟讓他們爭取權益，但仍可要求證監會介入，敦促公司披露更多資料，例如早前宣布的大約5億元資金結餘去向。

投資者權益關注組召集人陳仲翔對港交所的回應感到遺憾，直指作為市場監管者，只是一如既往地打官腔，「坐喺冷氣房閉門造車」，未能夠讓關注事件的公眾釋疑。他又直斥香港的除牌機制不清晰、欠透明度，「從停牌到除牌搞兩、三年，投資者完全套唔到現」，對小投資者的保障低，故促請當局重新審視有關機制，並嚴格執法。