屢遭藝人入稟告誹謗　《蘋果》報道生安白造賠款認衰

《蘋果日報》過往報道藝人新聞經常造謠誹謗,因而惹上官非,當中包括曾誣指內地著名女星章子怡捲入薄熙來案,又誣指息影女星王祖賢整容,而遭2人入稟民事控告誹謗,其中章子怡更獲賠償39萬港元訟費。《蘋果》連外地藝人亦不放過,在英國男星Daniel Kaluuya今年4月獲奧斯卡金像獎最佳男配角,卻歪曲對方的得獎致詞內容,指他公開支持香港示威者,最終《蘋果》要就其誤報在網站刊道歉聲明。

香港《蘋果》於2012年5月在其中國新聞版,刊登一篇題為「捲入薄熙來案 章子怡『賣肉』受查禁出國」,報道內容引述在美國營運的中文網站「博訊新聞網」,指章捲入薄熙來案及與內地高官及富商有性交易等,同日《蘋果動新聞》及台灣《蘋果日報》刊登相同報道,其後《壹週刊》在該月亦刊登一篇題為「爆收肉金7億傳禁出國 章子怡失約康城」的報道。

章隨即就相關報道入稟香港高院,民事控告《蘋果》及《壹週刊》等相關公司及人士誹謗。庭上曾披露,章子怡直指有關報道對她嚴重誹謗及侮辱,內容全部不真確,嚴重損害其聲譽,並使她承受巨大的精神壓力和社會壓力;又指章是國際影星,在有關誹謗報道刊出後,其內容更隨即被全球多份國際報章雜誌及網站轉載,當中包括著名的美國雜誌《紐約客》,令章的受損更深。法庭最終下令《蘋果》等要向章支付約39萬港元訟費。

曾是影迷心目中女神的息影女星王祖賢,2013年亦曾入稟高院控告《蘋果》及其他壹傳媒刊物誹謗,指針對她的一連串報道,令人以為她整容和打Botox針失敗而出現「膠面」,又指客戶因其樣貌取消其工作,令她復出娛樂圈的計劃失敗。王在入稟狀中強調報道失實,令她聲譽嚴重受損。

另外,《蘋果》即時新聞今年4月報道英國男星Daniel Kaluuya憑黑人抗爭電影《Judas and the Black Messiah》奪得奧斯卡金像獎最佳男配角時,錯誤報道他在致詞時,公開支持香港示威者;惟Daniel致詞時,只以「當他們分化我們(divide and conquer),我們就要團結向上」,表達黑人要團結罷了。《蘋果》其後就誤報事件在網站刊登道歉聲明。