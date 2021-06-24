東方日報A1：反中亂港26載　《蘋果日報》壽終正寢

創立26年來負面新聞不斷的香港《蘋果日報》，因涉違反《港區國安法》死期至！壹傳媒董事會昨日決定，旗下香港《蘋果日報》及網上版今日起停刊；而已作網上出版的《壹週刊》，及已與《蘋果》合併的飲食雜誌《飲食男女》網上版亦於今日起停刊。至此，由壹傳媒黎智英創立的出版集團只剩下台灣《蘋果日報》網上版。壹傳媒董事會昨日議決提早結業後，聲稱受「無可抗拒外力」影響。本港有議員則指，壹傳媒是黎智英及美國反華勢力的反中禍港工具，多年來醜化國家、煽動仇恨、分化社會，對香港傷害至深，該公司多年來不務正業，虧損連年，執笠是遲早的事，又形容上述消息是「香港的大好事」。

在警方國安處採取執法行動，保安局發出凍結資產通知，凍結《蘋果》3間公司資產後，該公司資金鏈已斷裂，加上大批員工辭職跳船，該公司原目標營運到本周五（25日）亦無力再拖，壹傳媒董事會昨提早召開會議，最終決定《蘋果》昨印行最後一紙後，今凌晨起停止運作，電子版亦於今日凌晨起暫停更新，意味着其26年歷史正式畫上句號。

《蘋果》昨日下午在網站貼出停運通知，稱基於員工安全及人手考慮，今日凌晨起停止運作，網站停止更新，最後一份實體報紙將於今日出版。通知又提到員工離職安排等，會由壹傳媒稍後公布。至於2019年與《蘋果》合併的《飲食男女》亦發出停運通知，該刊創刊至其後變身網上版，至今近24年。

「冚旗」消息陸續有來，壹傳媒旗下已轉為網上發表的刊物《壹週刊》，其社長黃麗裳昨早在社交網站率先發表「停刊預告」，強調已做好撤退準備，又向仍存有一絲希望的員工表明「別存幻想」。黃昨一度聲稱《壹週刊》暫時不會隨《蘋果》停運，員工本周仍繼續工作。但至昨日傍晚6時，《壹週刊》在網站再張貼通告，通知今日凌晨起亦會停運。

壹傳媒香港業務失救後，台灣《蘋果》網站昨刊登聲明，強調壹傳媒集團下各子公司財務各自獨立，台灣《蘋果新聞網》運作並不受香港《蘋果》停運影響，近500名員工仍會繼續工作。

議員葛珮帆批評壹傳媒一直不是專業媒體，而是黎智英及美國等反華勢力的反中禍港的工具，長期不斷醜化中國、抹黑政府、煽動仇恨、分化社會。近日警方國安處採取執法行動後，外國反華勢力卻誣衊香港政府以政治迫害媒體、損害新聞自由及言論自由等，完全是雙重標準。她直斥，壹傳媒一直不務正業、長期虧蝕，「執笠」是遲早的事，現在多人涉嫌違反國安法被控、被凍結資產及停運，更是理所當然。

1995年創刊的《蘋果》，其報道手法一直為人詬病，屢次惹上官非，多次被內地官媒批評為「反中亂港」、「賣國」媒體。創立者黎智英現時雖因非法集結罪成而在獄中服刑，但他還涉及多宗控罪，包括被控違反港區國安法，其壹傳媒股份及相關個人資產已遭保安局凍結，如今，壹傳媒主要業務相繼「收檔」，亦預示黎及其賣國禍港大業將壽終正寢。

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