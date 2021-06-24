觀塘派對房間涉違規營業　兩負責人被捕48男女收告票

觀塘警區雜項調查隊，在昨日(23日)晚上約10時，展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房，發現位於觀塘道448至458號一工廈派對房間懷疑違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

警員發現23男25女(19至24歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款告票，每人罰款5000港元。同時由於他們均未能出示安心出行紀錄及未有接種新冠病毒疫苗，警員以口頭警告他們。

姓高(22歲)及姓霍(19歲)的男負人涉嫌違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。