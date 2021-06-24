大埔運頭塘邨運亨樓完成強檢　沒有發現確診個案

政府昨日（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨晚7時起限制在大埔指明「受限區域」（即大埔運頭塘邨運亨樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日(24日)凌晨2時，約2,100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

強制檢測行動至今日（24日）上午約8時完成，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。自今日上午約8時起，大埔指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約820戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在2021年6月21日至23日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，毋須再次接受檢測。