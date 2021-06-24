梁子超料地勤男屬輸入相關個案　斥港府放寬外防重蹈覆辙

香港昨日(23日)出現1宗初步確診個案，患者為27歲、從事機場地勤的男子，被驗出帶有L452R變異病毒株。呼吸系統專科醫生梁子超今早(24日)在電台節目估計，該患者感染的是在印度發現的Delta變種病毒，本港之前並無發現過L452R病毒株，加上男患者因職業關係，會接觸貨機及入境旅客，毫無疑問是輸入相關的個案。

他續指，由於L452R變異病毒株的潛伏期中位數為2至4日，較其他病毒株短，而初步個案患者發病前碰巧是父親節(20日)，故有需要關注會否引起大型社區傳播。梁建議要加密強檢次數，並認為當局應盡早安排男患者居住的大埔運頭塘邨運亨樓其他居民覆檢，又形容只有「跑得比病毒快」，才能避免因走漏個案，而再次造成另一次大型傳播。

對於政府在今日凌晨起放寬社交距離措施，梁認為當局沒有從自己的錯誤中學習，並指出新冠疫苗對變種病毒的保護力較低，因從外國例子顯示，接種疫苗後放寬措施，差不多都會造成防疫失守，反觀本港不單不檢討外防輸入政策，更對接種疫苗的人放寬檢疫要求，擔心若措施在暑假時繼續放寬，一定會遺禍無窮。