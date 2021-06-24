多個特困行業受疫情重創　議員轟政府支援不足「堅離地」

疫情襲港逾一年，本港多個行業備受重創，社會有聲音要求政府提供支援。立法會今早(24日)討論題為「支援受疫情影響的特困行業」的無約束力議員議案，多名議員要求政府向旅遊業等特困行業提供經濟援助。會上更有議員形容現屆政府官員猶如外星人般「離地」；但亦有議員直言「一直派錢落去都唔係辦法」，認為當局應協助部分舊經濟行業轉型。

勞工界議員陸頌雄不滿政府一直拒絕推出失業援助制度，形容「官員有啲太空人心態」，住在西環過少許的「堅離地城」。他認為，即使政府不推行全港失業支援，但亦不能不理會特困行業的苦況，認為當局應協助藝術、娛樂、體育、餐飲、建造、旅遊等不同行業。金融界議員陳振英則擔憂，若作為本港四大產業之一的旅遊業未能復甦，香港將猶如「少咗隻腳」，擔心本港經濟日後會更加側重金融、專業及工商等界別，產業更趨單一化，認為對香港絕非好事。他又認為，政府要有指標找出本港的特困行業，令援助可以更精準到位。

另一議員周浩鼎認為只有通關可即時解決問題，政府應把握疫情緩和的機會，先與澳門討論通關安排，令旅遊業及其他行業可先復業。他又建議政府就業內人力需求作評估，有系統分析在疫情持續情況下，如何協助旅遊業界及其他工種員工尋覓轉型出路。議員陳恒鑌表示，陸路跨境業界因封關停業近17個月，形容已山窮水盡，批政府未有針對支援行業，業界只能望天打卦待通關。他指疫情完結後業界生意難如其他行業有「報復式反彈」，建議政府提供約2億港元的復業基金，予業界人士在復業前翻新及檢驗車輛。

進出口界議員黃定光表示，雖然會展業在防疫抗疫基金中獲資助，但只有展覽主辦機構及參展商受惠，有關展覽製作工程的人員未納入資助範圍，又批評基金過於粗疏，如超級市場業務興旺卻獲發大筆資助。他促政府設臨時失業援助金，並向內地爭取讓已接種疫苗及產生抗體的人士返內地時可免檢疫。

議員梁美芬則指，「唔係反對派錢，但都要睇住個錢罌」，認為在全球產業科技化下，香港部分舊經濟行業應把握疫情時機轉型，批評本港現行經濟模式保守，猶如停留在數十年前。她形容，單靠「一直派錢落去都唔係辦法」，認為政府要正視問題，協助部分行業轉型。