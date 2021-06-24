大埔運亨樓封區強檢　居民批解封安排混亂　有人呆等逾兩小時

一名任職機場地勤人員的27歲男子感染變種病毒，屬源頭不明個案，患者居於大埔運頭塘邨運亨樓，相關大廈須封區檢測。有接受檢測的街坊批評安排混亂，部分人在大堂等待逾兩小時才獲解封，質疑為何政府不可直接發訊息通知居民解封時間。

運頭塘邨運亨樓今早約8時完成強制檢測解封，居民獲准外出。居民陳先生批評，政府安排混亂，他指完成檢測後，會收到檢測結果訊息，但訊息未有提及何時解封，部分人清晨6時收到訊息後已在大堂等候，在場的警員一度表示上午7時解封，豈料最終需等到上午8時許，衞生署人員上班後才解封，因此他上班已遲到兩小時，「無咗兩個鐘頭人工」，質疑為何政府不可直接發訊息通知居民解封時間。

居民呂小姐認為檢測安排不錯，但解封時間較原定目標遲，故她上班亦會「遲咗少少」。她又指，對社區出現變種病毒感憂慮，希望可盡快找出感染源頭。

居民彭先生亦指，認為社區不會短時間內完全斷截傳播，所以突然出現感染個案是意料之內，但他因有「三高」問題，故仍未接種疫苗。另有不願具名的街坊坦言不擔心會受感染，又指因自己是中國人，故會選擇接種國產、由內地研發的科興疫苗。