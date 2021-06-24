32歲女子患急性淋巴細胞白血病　亟待造血幹細胞移植

32歲女子凱茵(Serena)患急性淋巴細胞白血病，急需造血幹細胞進行移植，惟凱茵父母的造血幹細胞未能與她完全脗合，本港骨髓庫亦暫無可配對骨髓，現時凱茵能覓得合適捐贈者的機會僅為5000至1萬分之一，其父母呼籲好心人可到紅十字會輸血服務中心各捐血站登記成為「週邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，讓凱茵及其他患者獲得康復的機會。

凱茵父母Jeannie及Daniel指，凱茵是其獨生女，最近不幸罹患急性淋巴細胞白血病，並於2021年六月初入院接受治療，現正急需物色適合的造血幹細胞進行移植，以促進健康骨髓重新生長，讓身體正常造血。不過，二人的驗血結果均顯示他們的造血幹細胞只各脗合一半，未能向凱茵提供造血幹細胞。

有別於傳統的骨髓捐贈，「週邊造血幹細胞」的採集過程與捐血過程相似，但需時3至4小時，期間會在捐贈者的手臂上抽取約250毫升週邊血液（相當於3%造血幹細胞），不過毋須全身麻醉或住院，血液採集完成後，捐贈者即日可回家休息。

凱茵正積極樂觀接受治療，惟現時能覓得合適捐贈者的機會僅為5000至1萬分之一，且經配對後現時本港骨髓庫暫無可配對骨髓。Jeannie及Daniel指，紅十字會輸血服務中心將為捐贈者的白血球組織原與凱茵及其他有需要骨髓移植病人進行配對，如確定為合適捐贈者，將會被邀請作進行進一步配對及身體檢查。

他們呼籲18至50歲、身體健康的好心人到捐血站登記成為捐贈者，給予凱茵或其他患者生存的希望。