4英國留學生抵港後確診　陳肇始防疫慢幾拍仍未肯禁飛

4英國留學生抵港後確診，英國最近1周每10萬人有100宗確診個案，比率甚至高過印度每10萬人29宗水平，亦高過菲律賓、巴基斯坦和尼泊爾等疫情高發地；而本港今日(24日)新增6宗輸入病例中，亦有4人為英國抵港留學生。有醫學專家建議將英國全國納入A組風險地區，若港府隨意放寬英國抵港人士檢疫要求，或令患者流入社區。食物及衞生局局長陳肇始今日(24日)在電台節目表示，不認為外防輸入有漏洞，惟她最終放軟口風，指若當地疫情持續，不排除提升英國的風險級別至極高(A1)或甚高(A2)風險，換言之港府或再次禁止英國航班抵港。

按照港府現時規定，英國屬於B組、高風險指明地區。自英國抵港的入境者，若未完成疫苗接種，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間要接受4次檢測。惟已接種疫苗者，可按規例將酒店強制檢疫期由21天減至14天，其餘7天則可以家居自行監察替代，期間要接受3次檢測，而抵港第16天、第19天亦須強檢，即合共檢測5次。陳肇始形容現行檢疫措施已是「天羅地網」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指，Delta變種病毒可說是「風靡全球」，有趨勢成為主流病毒，若本港持續有輸入個案，變種病毒流入社區的風險就自然高。

對於機管局將於8月1日起，要求進入機場禁區的工作人員，必須接種疫苗，否則要出示即日有效的病毒檢測陰性證明，何認為措施生效得太遲，指若變種病毒繼續流入香港，一定會造成傷亡，呼籲經常有機會暴露在風險中的前線工作人員，應盡快接種疫苗。