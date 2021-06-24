THE全球年輕大學排名出爐　科大失榜首跌至第三

英國《泰晤士高等教育》(THE)昨日(23日)公布最新世界年輕大學排名。本港今年繼續有4所大學上榜，但去年排名第一的香港科技大學今年屈居第三，被新加坡南洋理工大學取代榜首位置。香港城市大學及香港理工大學分別排第5及第12名，名次有進步。香港浸會大學則排第72名。

年輕大學排名只包含創校50年以下的大學，根據教學、研究、論文引用等5大指標評分。本年有超過450所來自68個國家或地區的年輕大學上榜。排名頭10的大學中，有3所來自南韓，2所來自香港，其餘來自新加坡、法國、荷蘭、意大利等。新加坡南洋理工大學從去年的第2名，攀升至榜首；法國巴黎文理研究大學從去年的第3名，上升至第2名；香港科技大學則從榜首跌至第3名。

科大今年只有74.9分，創4年新低，無法第4年蟬聯榜首位置，但與榜首的南洋理工大學只差1.1分。科大於5大指標都失分，其中畢業生收入下跌超過8分。香港城市大學則排名第5，較去年的第7名上升2位，重奪2019年的位置，其「國際前景」指標高達99.8分，幾乎是全球最高。香港理工大學排名第12，較去年的第19名上升7位。香港浸會大學則由第92名上升至第72名。

內地院校方面，成績最好的是深圳南方科技大學，全球排名第26，比去年的第47名躍升21位。第二為深圳大學，排名第99位。其他上榜的內地院校都在100名以外。