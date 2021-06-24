《蘋果》羅偉光及張志偉入稟高院　促警歸還部分被檢取資料

現已停刊的《蘋果日報》其中兩名高層，總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉於昨日（23日）入稟高院控告警方，指警方上周四（17日）以涉違反港區國安法拘捕2人時，從其住所及壹傳媒大樓檢取的資料 ，有部分涉及法律專業保密權（LPP)、不屬法庭手令範圍的資料、以及新聞材料，故要求法庭裁定哪些資料應歸還予2人，並要求警方賠償。

案中2名原告分別是羅偉光及張志偉，答辯人是警務處處長。據入稟狀指，警方於今年6月17日根據《警隊條例》及《港區國安法》，從西九龍法院取得手令，並於兩名被告的住所及壹傳媒大樓內取得一些資料。入稟狀要求法庭裁斷，警方取去的材料，哪些部分屬受「法律專業保密權」保障的資料、哪些屬超越手令權限及哪些屬新聞材料，要求警方歸還所有屬上述3類的材料，並要警方作出賠償。

羅偉光與張志偉於上周四，連同其他3名壹傳媒高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁周達權(前財務總裁)及《蘋果日報》副社長陳沛敏因涉違反《港區國安法》被警方拘捕，警方國安處並動員逾500人，到壹傳媒大樓及5人的住所等搜證，取走部分證物。其中張劍虹及羅偉光於上周六被控一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，案件押後至8月13日再訊，期間2人均不准保釋，至於餘下3人則獲警方批准保釋。而《蘋果日報》網站已於今日凌晨停止運作，並於今日出版最後一份實體報紙。