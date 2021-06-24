部分跨境生滯港上課　家長月耗數萬元陪讀　工會倡允點對點接送

現時中、小學及幼稚園約有共2.7萬名跨境兒童，受防疫規例影響，部分學童未能回港上課，令學習進度受阻，相反亦有內地家長需要長期留港陪讀，增加日常開支。有工會今(24日)促政府設立「上學氣泡」，安排跨境學童每天可「點對點」往返內地與學校，並強調最實際方法為恢復兩地通關，讓學童能回校學習。

跨境學童家長楊女士表示，因兩地未能通關，加上在內地未必可瀏覽學校提供的教學網頁，故她來港陪伴正就讀小學三年級的小朋友近2年，不但長時間未能返回內地，更增加經濟負擔，每月需花費數萬港元租住單位及應付日常開支。

身處內地的跨境學童家長同樣面對難題，曹女士指小朋友長時間透過網上上課，不但有損視力，亦難跟上學習進度，小朋友亦因沒法與同學互動影響其身心發展。她希望港府可在內地設立辦事處專責協助跨境學童家長。

工會的九龍東總幹事鄧家彪表示，政府沒有就跨境學童上課作特殊安排，指現時老師上課時，需要處理面授課堂秩序，難以兼顧以線上學習的學生情況，導致教學質素下降。議員麥美娟表示，收到不少跨境家庭求助，指學童以網上學習，導致學習進度嚴重滯後。她指最實際是提升本港疫苗接種率，從而盡快恢復通關，並給予跨境學童配額，讓他們可回校上課。

另外，麥建議政府在內地成立對口部門協助遇到困難的家長，並凍結全港學校小一及中一開班人數，以免因跨境學童未能回港而要求學校縮班；她指已去信立法會教育事務委員會，將於下月初會議上討論有關議題。