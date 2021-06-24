首宗涉違國安法案續審　警稱被告在防線前加速

23歲的唐英傑涉嫌於去年7月1日，駕駛插有「光復香港/時代革命」旗幟的電單車直衝警方防線並撞傷3名警員，他被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致他人身體受嚴重傷害罪，成為首名涉嫌違反《港區國安法》被控的人士。案件今（24日）在高院續審。有警員憶述指，被告駕駛的電單車在防線前加速，以突破警方防線，車身與警員最接近的距離僅一米多。

警司譚蘊兒作供稱，案發當日下午3時，她奉召帶領小隊前往灣仔執勤。隨後小隊在軒尼詩道東行線上部署，佔據快線及中線，僅讓出慢線供緊急車輛及真正道路使用者經過。至3時半，譚突然聽到後方傳來引擎聲，轉身驚覺2至3米外有一架電單車正沿慢線高速駛近。有警員揮手指示停車，但對方視而不見，最終該電單車衝過防線，向銅鑼灣方向奔馳。譚坦言不知道被告的意圖，但同意如果被告有意傷害警員，他可以在中線行駛並撞上該處的警員。

當日與譚同屬一防線的高級督察黃瀚緯則表示，當時小隊在軒尼詩道及盧押道交界設防，由於盧押道方向有不少潛在示威者，故他的注意力都放在盧押道該處。突然一架電單車在交界附近加速駛過，黃估計車速達每小時50公里。警長朱港亦指，他當日負責在軒尼詩道上的第2道防線，當時該電單車離自己在20至25米外開始加速，時速由40公里提升至60公里，再在自己身旁約一米駛過，令他擔心後方同袍及路人的安危。