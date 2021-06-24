《蘋果日報》收檔　3子女落寞探監向黎智英報憂

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因前年8月18日及8月31日的兩宗未經批准集結案，連同上月28日區域法院就其涉及前年10.1非法遊行一案，判處入獄14個月，加上另外2宗案件的刑期，合共囚禁20個月。今日(24日)是黎第69日正式在赤柱監獄服刑，適逢今日《蘋果日報》收檔之日。黎的長子黎見恩、次子黎耀恩及幼女先後於天雨下到赤柱探監，落車時不發一言，神情落寞凝重，形同報喪。

今日下午約2時10分，黎的3名子女分頭探視，其中長子黎見恩手持一個啡色公文袋，與次子黎耀恩兩人持雨傘抵達赤柱監獄門外，2人落車後等候由監獄安排的車輛進入監獄，及至2時40分左右，黎的幼女完成探視並手持最後一期《蘋果日報》離開。由於現時黎智英為定罪在囚人士，因此親友每月只有兩次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31兩案，他還被控組織和參與前年10月1日的未經批准集結；2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，陳志全男友人今早亦到場探監，今早約8時半完成探訪離開。