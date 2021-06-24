誤診致患者延治鼻咽癌　普通科醫生徐興盛失德罪成

普通科醫生徐興盛在2009年為一名病人診症時，未有採取適當跟進，及未有及時將病人轉介至專科醫生作適當治療，今(24日)在醫務委員會就事件展開聆訊，最終裁定專業失德罪成，判除牌半年及緩刑2年。

案情指，一名楊姓男病人在2004年5月9日至2014年8月17日多次向徐求診。病人曾因鼻子不適在2005年至2008年來向徐求診19次，並徐診斷其患有上呼吸道感染或鼻炎。另外，病人於2005年至2008年來4次因流鼻血而求診，徐雖曾作不同評估去了解病人是否患上鼻咽癌，惟在其中3年，徐將之診斷為上呼吸道感染或鼻炎，並開藥予病人。

在2008年6月，病人因流鼻血及耳塞求診，徐為他檢查耳鼓，結果顯示為正常及將病人診斷為鼻炎。2009年期間，病人再多次因鼻子或耳朵不適而求診，直至同年8月，病人再因同樣問題而求診時，此時徐才懷疑他患上鼻咽癌並轉介到耳鼻喉專科，隨後病人才確診為鼻咽癌。

病人在2011年及2013年鼻咽癌復發，並於2014年因中風離世，病人的家屬隨後向醫委會投訴。研訊小組認為，徐未有因病人的病徵提高警覺，而中國南方(Sourthern Chinese)的男性相對較易患上鼻咽癌。小組考慮徐認罪，及在去年曾因未有向病人解釋口服類固醇的潛在副作用而被判專業失德等因素，今次裁定他專業失德罪成。