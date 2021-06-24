國泰發信要求員工9月前打針　將評估未接種者會否繼續聘用

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今(24日)再向員工發信，要求所有駐港機組人員於本年8月31日前接種新冠疫苗，否則難以返回崗位工作。國泰回覆查詢時承認上述安排，並稱機組人員全面接種疫苗是行業趨勢，又指會按個別情況，為未能接種疫苗的員工盡量作出短期過渡安排，同時會檢視相關員工的聘用安排。

國泰在信中指，目前已有9成駐港機師及逾6成半駐港機艙服務員已接種或已預約接種疫苗，並提到隨着暑假將至，航空需求、客量有望因而增加，將需要更多機組人員以「閉環式工作」執勤，續指為確保每趟航班均安全和衞生，員工接種疫苗能為此提供多一重保護屏障，提出員工須於本年8月31日或之前接種疫苗。

國泰在信中強調，只有接種疫苗的員工，才可以執勤前往大部份航點後毋須檢疫隔離、前往若干高風險地區、以及在「旅遊氣泡」下豁免隔離安排的航班工作，所以有此安排。若員工未有接種疫苗，國泰會嘗試將他們調職，並會檢視無法接種疫苗的員工能否繼續在國泰工作。

國泰回覆時承認安排，並指疫苗接種是該公司、以至全球航空業復甦的關鍵因素，經審慎考慮才決定要求所有駐港機組人員於8月31日或之前接種疫苗。國泰續指，已安排醫療服務商，為所有員工提供接種疫苗前的醫療評估，又表示明白部分機組人員或未能接種疫苗，將按個別情況，盡量作出短期過渡安排；然而，國泰亦將檢視未能接種疫苗的機師及機艙服務員的聘用安排，並評估他們能否獲續聘為機組人員。