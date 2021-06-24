書展疫情下兩度延期　貿發局料7月中揭幕　仍需再檢視

香港書展去年因新冠肺炎疫情經歷2次延期，香港貿易發展局今日(24日)宣布，今年書展將於下月14至20日期間，在灣仔香港會議展覽中心舉行，連同其餘2個博覽共有超過700間展商參與。貿發局副總裁周啟良表示，由於疫情仍存在變數，局方會密切留意疫情的變化，亦將與協辦機構於書展舉辦前一周、即在下月5日再檢視疫情。

今年書展沿用「心靈勵志」為年度主題，為配合年度主題，書展特別於會展3樓展覽廳外設置「文藝廊」，介紹多位香港心靈勵志作家的背景及其精選書目，包括阿濃、鄭國江 、李焯芬及素黑，並展出部分作家的珍貴藏品，包括手稿、書法作品、紀念品等，部分作家將出席講座，分享寫作人生。

「文藝廊」也設有2個特別展區，包括「我們的快樂回憶一兒童樂園」展區，將匯聚不同年代的《兒童樂園》珍貴刊物及畫作，而「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」展區則獲得李小龍會的支持，展出多件由收藏家借出的李小龍相關珍藏品。另外，「香港故宮文化博物館」展區將介紹博物館如何以嶄新的策展手法，展出來自故宮博物院及其他世界知名文化機構的珍藏。

被問及會否審查敏感書籍，若在書展展示《蘋果日報》最終章是否違法？周表示，書展不會作審查，但所有參展商都必須符合香港法例，若有涉及違法及投訴，報刊辦會入場監察或要求展商收書，若不合作則會交由警方處理，貿發局亦會保留不讓該書商再參展的權利。

今年亦新設「零食世界」，將搜羅逾1,000款全球人氣零食作展覽。香港書展連同香港貿發局「香港運動消聞博覽」及「零食世界」共吸引超過738間展商參與。周續稱，業界對書展反應熱烈，出版界有一半收入來自書展，故大家都期望能如期開到書展，今年參展商數目僅比去年相差2間，而每個展商的面積卻有增加。

另外，書展亦配合政府「谷針」，書展不少攤位都會為已接種新冠疫苗的參觀人士提供各項優惠，包括購書折扣、現金優惠券、贈送書籍，以及禮品等，目前有60間展商支持。大會亦會送出3.5萬個書展免費入場名額，予已接種1劑疫苗的市民，只需展示疫苗接種紀錄，便可免費入場，而每日名額有限，先到先得。