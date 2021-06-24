7.1立會暴動案　劉頴匡及鄒家成尚未決定答辯意向

因涉嫌違反《港區國安法》而被起訴的劉頴匡及鄒家成，連同藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人，涉嫌於前年7月1日衝擊立法會，他們被控參與暴動等罪，案件早前已交由區院審理。當中10名被告早前已表明不認罪，至於其餘4名被告，包括劉頴匡及鄒家成在內的4名被告，則獲安排在今日（24日）提訊。4人透過律師表示，由於需索取進一步法律意見及處理法援事宜，故尚未準備好答辯。法庭遂將案押後至9月16日提訊。劉頴匡沒有保釋申請，續還押後訊。其餘3人則續准保釋。

今天提訊的4名被告分別是劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均。至於案中其餘10名不認罪的被告方面，法庭已排期2023年5月29日開審，預計審期44天。

14名被告包括鄒家成（24歲）、劉頴匡（26歲）、黃家豪（20歲）、羅樂生（19歲）、何俊諺（21歲）、畢慧芬（24歲）、孫曉嵐（23歲）、潘浩超（31歲）、沈鏡樂（23歲）、王宗堯（41歲）、馬啟聰（30歲）、文家健（21歲）、范俊文（28歲）及林錦均（25歲）。他們被控於2019年7月1日，在立法會綜合大樓參與暴動。林錦均另被控一項刑事損壞罪，指他於同日同地損壞立法會綜合大樓。除鄒家成及林錦均外，其餘12人另被控於同日違反《立法會（權力及特權）條例》所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。