德信校長涉洩露試卷　家長最遲下周日決定成績作廢或重考

油尖旺區天主教小學德信學校校長郭超群被指涉嫌貪污洩露呈分試試卷予補習社，正停職休假。消息指，該校小五呈分試的成績須作廢，校方正與就善後安排諮詢家長意見。校方提出兩方案，分別是成績作廢，或全級重考，家長最遲下周日(27日)須回覆意向。

據了解，校方向小五家長發通告，指第三學段考試的公平性可能存疑，為學生受影響致歉。為釋除疑慮及確保考試的公平性，校方建議取消成績，或全級重考中英數常四科，作升中呈分之用，考試範圍不變，暫定7月舉行，教師會利用餘下上課日替學生溫習。家長最遲6月27日須回覆意向。

教育局回應指，據局方了解，學校因應有關事件欲了解整體家長的意見，以便制訂跟進呈分試的安排。局方會與學校繼續保持緊密聯繫，提供適切的意見及支援。參加2022年度中一派位的小學需於2021年7月5日或以前，呈交學生小五下學期呈分試的成績。

若個別學校有實際困難而未能如期呈報呈分試成績，可聯絡教育局以便作適切安排。如因特殊情況而擬取消呈交小五下學期校內考試的成績，必需就擬議的校本評核機制諮詢家長，並徵得法團校董會或校董會同意。在維持派位機制公平性的大前提下，當局會按特別情況和需要考慮有關申請。