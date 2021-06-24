鄭若驊難逃「墊司底」宿命　學者批戀殖應退位讓賢

鄭若驊的評分下跌1.5分，至到20.4分，在3名司長中續「墊司底」。

本港遭受反對修訂《逃犯條例》示威及疫情雙重打擊，但有政府問責官員仍然不爭氣。上任以來醜聞纏身、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊評分繼續「墊司底」。有機構今日(24日)公布特區政府及官員民望調查，發現鄭若驊的評分再度下跌，只得20.4分，在3名司長當中評分最低。

中文大學香港亞太研究所於本月11日至21日訪問約700名市民，發現鄭的評分較上月下跌1.5分，至到20.4分，在3名司長中「墊司底」。事實上，本港有逾1萬名涉及反​修例案件的被捕者，但至今只有2,000多人被檢控，外界一直炮轟鄭檢控不力、失職。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強同時提及，可見現時法例充斥殖民地字眼，鄭若驊身處高位需有魄力進行大改革，去除殖民地色彩。但陳質疑鄭若驊因是在殖民地培訓的大律師，「戀殖心結唔細」，在有關改革方面不太積極。

另外，《東方日報》於上月揭發新啟用的青衣西草灣運輸署車輛檢驗綜合大樓地下層問題多多，最近因疑被入侵電腦系統設定要停用服務，正是由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程承辦供應系統。陳偉強批評在鄭若驊初上任時，已爆出其丈夫的僭建風波，現時再加多數宗醜聞，同時影響其民望。陳直斥鄭若驊的民望低企是因為無才無德，欠奉個人操守，促請她盡快下台，物色其他人選擔任職位，相信更加得心應手。

根據民調數據，特首林鄭月娥的評分下跌0.7分，錄得29.3分。另外，有關特區政府表現，滿意率下跌0.6個百分點至14.3%，不滿意率則上升0.4個百分點至55.3%。信任度方面下跌0.5個百分點至16.4%，不信任率則上升1.4個百分點至49.1%。對於中央政府的評分方面，信任度及不信任度分別為19.1%及55.3%。