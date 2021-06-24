5000元電子消費券　逾半人用於餐飲　4成想買電子產品

為刺激消費，政府將斥資360億港元向每名18歲以上港人發放5,000港元電子消費券，料在暑假前發放。有機構委託獨立市場研究公司今(24日)發布港人使用消費券意向調查報告，結果顯示過半受訪者會將消費券用於飲食，為各類消費項目中最高，其次為電子產品，而八達通則為最多人會使用的收款平台，其次為支付寶香港。

Mojodomo委託獨立市場研究公司於5月網上訪問超過1,000名年齡介乎18至64歲的港人，發現過半受訪者表示會將消費券用在飲食，而電子產品或家居用品上的受訪者則分別有42%及41%，另有36%受訪者表示會使用在衣飾上。最多人使用的收款平台依次為八達通(59%)，支付寶香港(26%)、微信支付(7%)及Tap&Go拍住上(4%)。

Mojodomo創辦人及行政總裁佘啟彥表示，發放電子消費券有助普及電子支付技術，惟消費券發放及使用方式繁複，加上八達通與其餘支付工具發放安排不同，易造成混亂。

億世家行政總裁許慶得及MyDress聯合創始人兼董事黎文則表示，中小企對採用電子支付方式發放消息券有疑慮，服務平台收費高昂及延遲入帳等因素亦令人卻步，各支付平台雖因應消費券計劃減免商戶安裝及使用相關支付工具的費用，但豁免手續費期限屆滿後，有關的營運成本仍值得商戶考慮。