歐國盃熱潮帶動青少年賭波　政黨倡提高合法賭博年齡至21歲

歐洲國家盃比賽正進行得如火如荼，「賭波」問題亦同時引起社會關注。有政黨早前成功訪問近3,000人，發現18.9%受訪市民表示曾參與足球賭博，當中19%人早在未滿18歲時已參與「賭波」；亦有20%人首次下注時是經由外圍莊家投注。有議員認為，本港青少年參與賭博問題嚴重，要求當局調高合法賭博年齡，同時監管馬會推廣各類賭波項目，以遏止賭博年輕化及賭風蔓延情況。

該政黨在4月22日至本月1日期間，成功透過電話隨機抽樣方式，訪問2,849名12歲以上香港市民。結果發現，約15%受訪者打算在今屆歐國盃投注，當中逾30%人計劃投注至少1萬港元。調查又發現，逾半受訪者贊成本港應提高合法賭博年齡至21歲。調查同時發現，現最多人會透過手機應用程式投注，達27.8%；其次分別是投注站和網站，各佔26.1%和19.5%。

議員鄭泳舜指出，過去5年每年平均有約8,000名21歲以下市民，到馬會新開設投注戶口加入賭博行列，形容數字很驚人；又指現時可以透過手機或網上輕易下注，大大增加市民參與賭博的誘因，同時引致不少債務、家庭以至社會問題。

鄭提及民政事務局儘管成立「平和基金」，以資助預防及緩減與賭博有關問題的措施，但質疑未有做好預防賭博等宣傳工作。鄭又提出四大建議方向，包括促請政府大力推動防賭教育、要求政府將合法賭博年齡調高至21歲、呼籲警方加強打擊非法外圍賭博活動、同時建議馬會不要再新增投注項目，以免市民愈賭愈深。