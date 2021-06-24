碩士畢業生遭截停時踢警　抗警罪成囚3個月

前年11月8日全港爆發示威衝突，一名中大哲學系碩士畢業生，在黃大仙廟外遭警方截停後，被指作出激烈反抗並踢警，因而被控一項抗拒在正當執行職務之警務人員罪。他否認控罪，經審訊後，今（24日）在九龍城法院被裁定罪名成立，被判即入獄3個月，但獲准以1萬港元保釋等候上訴。裁判官葉啓亮裁決時指，作供的警員均誠實可靠，認為他們使用了合理武力。相反，被告的供詞則前後矛盾，相信他「邊作供邊砌詞」。葉官指出，被告行為對警員構成的危險，又形容本案證據確鑿，上訴理據薄弱，但考慮到等候上訴時間較長，故批准被告保釋。

30歲被告吳玠寬，報稱任職採購。他被控於2019年11月8日，在龍翔道黃大仙廟外抗拒警員周展卓。控方案情指，當日黃大仙廟外約有60人聚集zxab 周展卓到場執勤，期間上前追截被告。被告遭截停後激烈反抗，並用手肘「鋤」向周的面部，周隨即用警棍打被告的大腿，被告掙扎中曾踢中周的膝蓋附近位置，最終周要施放胡椒噴霧才能制服被告。

裁判官今裁決時指，雖然警員沒有親眼見到被告向周「批肘」，但由於每人的視點、觀察角度都不同，記憶力因人而異，如描述有所不同亦是合理，無損警員的可信性。反之，被告的自辯卻顥得自相矛盾。首先，被告指自己丢掉眼鏡，且受胡椒噴霧影響，故只能隱約看到自己身處警車。但被告同時表示，自己見到陳警正在搜查自己的背囊，再追問下，被告又改口指陳警曾向他告知正在搜查背囊。此外，被告當日戴著的手套指骨位置有加強保護，與他自辯時所講的「透氣」絕對不符。

裁判官又質疑，被告在該環境下不顧安危、以全黑打扮出現在現場，不相信他是下班回家時路過。而當時周曾高聲聲表明警察身份，被告必定知道周是警員，但被告依然反抗，令周要花費更多氣力，甚至冒著可能令自己受傷的風險才能將被告制服，因此裁定被告罪成。

辯方求情時透露，被告畢業於中文大學哲學系碩士，未來仍想修讀博士，其母親患有腎病，平時需洗腎，由被告照顧。辯方又指，被告今次犯案只屬單一事件，與他的本性相違背，又呈上多封求情信，內容稱讚被告有責任心、勤奮好學，希望法庭輕判，讓被告盡快重新做人。