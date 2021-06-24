九龍城商舖業主趁屯馬綫通車加租3成　商戶呻難捱或結業

隨屯馬綫周日(27日)終全線通車，宋皇臺站及土瓜灣站將啟用。然而，有九龍城附近的商戶今(24日)表示，有業主因應通車而向商戶「埋手」，加租至少近3成，惟長達多年工程已大幅影響商戶生意，加上受疫情等因素影響，有多間店舖結業。有經營旗袍店的店主指業主指將會在下月起加租3成，惟生意只有以往2成，難以承擔加幅；另有關注組織表示，有近10間泰式食肆因而結業。

港鐵屯馬綫工程進行多年，在土瓜灣馬頭圍道經營旗袍店30多年的文英傑表示，兩星期前業主向他表示因應通車，將會在下月起加租3成，文英傑指就算早前業主曾就疫情有所減租，現時調整月租後，租金亦已重回往日7成月租水平。然而，他指生意難抵租金升幅，在禁聚令下，婚宴仍有限制，加上現時缺乏內地遊客，生意只有以往2成。他直言加租後有一定壓力大，惟租約明年9月才完結，會在通車後視乎生意額，如未有好轉便會考慮退休結業。他批評當初項目以「沙中線」開步時起，工程已令生意一落千丈，至今就算易名為屯馬線仍未有起息，「搞咗港鐵之後無好過」。

有關注泰國人，位於九龍城的宣道會泰人恩福服務中心負責人李翠玲表示，在2019年初，區內泰國人的店舖有70多間，按她了解近日有業主向各店舖加租，加上區內店舖近年飽受經濟不景影響，已有近10間泰式食肆因而結業。

曾在南角道經營食肆「城寨風味」的負責人周健忠表示，了解近日有加租情況，加幅近1成至3成，暫未有食肆因應加租結業，但因應港鐵長達近10年的工程，自己的店已損失逾3,000萬港元，亦面臨搬遷，而在南角道等食肆亦有至少3、4間店結業，但他指多間店申請索償，但最終未有一間受理，期望港鐵在通車後會協助商戶宣傳，再次振興區內經濟。

後被易名為屯馬線的沙中線工程曾一度延誤，曾成為地區商戶長年噩夢，土瓜灣有商戶多年來損失過百萬港元，申請賠償無影，令多間店舖合共損失逾3,000萬港元。