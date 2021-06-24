涉違例放氫氣球促放政治犯　曾健成及李卓人遭起訴

民間人權陣線今年元旦舉行宣傳車巡遊行動請願，由荔枝角收押所出發前往金鐘立法會，要求釋放政治犯，同時呼籲市民堅持五大訴求。社民連曾健成和工黨李卓人被指當日在金鐘立法會道，在受管制空域釋放寫有「釋放政治犯」標語的氫氣球，對附近航線構成危險，二人涉嫌違反《民航條例》的附屬法例因而被票控，李卓人另被票控一項阻差辦公罪，案件今(24日)在東區法院提堂。因涉前年8月兩場未經批准集會而正在服刑的李卓人，由囚車押解上庭。辯方表示需時索取法律意見及文件，裁判官林希維遂將案件押後至8月3日再訊。

曾健成(65歲)及李卓人(64歲)，被控違反香港法例第448C章《1995年飛航（香港）令》，傳票指他們於今年1月1日下午4時27分，在民間人權陣線於立法會道舉行的集會，手持一個直徑約一米的氣球，氣球下有繩連住一張約3米乘0.5米、寫上「釋放政治犯」的紙。由於氣球可見的面積，如果放飛可能對附近航線構成危險，高級督察鐘廷森向他們發出4次警告，但不獲理會。他們請其他在場參與者拍照後然後將氣球放飛到空中，經民航處確認，該位置上空為受管制空域及沒有得到行政長官許可。李卓人另被控於同日同地點，阻礙高級督察鍾廷森依法執行職務。