政Whats噏：立會擬規範議員衣着　泳裝同瑜伽褲納「負面清單」

立法會議事規則委員會正籌備新一輪修改《議事規則》及《內務守則》嘅工作，當中唔單止向喺流會時唔在席嘅議員作財政處分，罰款一日酬金，更就委員會人數設上限，同時亦會規範議員喺會議上展示嘅物件。另外，議規會更度身訂造咗一份「負面清單」，規範議員衣着。不過部分所列嘅服飾就較為「騎呢」，例如泳裝同瑜伽褲，睇嚟議規會真係諗得好周全啊！

根據議規會向內務委員會提交嘅文件，講到立法會冇就明文訂定指引，令議員甚至新任議員都難以了解何謂恰當衣飾，所以議規會就建議議員喺立法會進行中須穿着商務衣飾，而「負面清單」中唔適合穿着出席會議嘅服飾，唔單止包括T恤同牛仔褲，仲有運動隊伍衣物、有破洞嘅衣物、泳裝、工人褲、緊身運動褲、瑜伽褲同各類帽子等；鞋類方面就有工作靴、遠足靴或雨靴等。

至於喺處理點算法定人數要求程序方面，文件中就話由於過去不斷有人要求點算法定人數，令會議程序受干擾，部分議員亦濫用程序提出規程問題拉布，所以議規會建議當立法會會議因法定人數不足而休會待續時，對無有效理由而缺席嘅議員施行財政處分，並列明有效理由包括病患、分娩、侍產、與議會事務相關職務訪問等。處分金額劃一定為相當於非兼任行政會議成員嘅議員一日酬金，即約3,400港元。

但若要引入罰款機制，就需要政府修例配合。政務司司長張建宗早前同內會主席開會時曾提及，政府準備修改《立法會（權力及特權）條例》，協助立法會落實措施，仲話打算喺8月內提交法案，目標喺今屆任期內完成。

另外，喺民主派議員總辭前，部分涉審議具爭議草案嘅法案委員會都惹嚟大批議員加入，好似《國歌條例草案》委員會就有62名委員，曾有議員投訴委員數目太多減慢審議效率。因此，議規會建議設委員人數上限，就事務委員會及研究政策事宜嘅小組委員會，人數上限為20人；而法案委員會、研究附屬法例及其他文書，同研究與立法會事務有關其他事宜嘅小組委員會，人數上限為15人；每名議員可同時出任最多6個事務委員會委員。

今次提出嘅修訂如獲內會通過，議規會主席會喺立法會會議上根據《基本法》第75條動議一項決議案，以修訂《議事規則》有關條文。照咁睇，最快喺新一屆會期就可以落實有關措施啦。