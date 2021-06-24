男生拋傘入火堆判感化　律政司覆核成功官改判社服令

去年3月1日港鐵太子站831事件半周年，有示威者到旺角聚集堵路，期間一名男生把雨傘扔進正在焚燒的垃圾桶，因而被控縱火罪。他早前認罪，去年9月被判18個月感化令。惟律政司認為判刑過輕，早前提出刑期覆核。男生則反對申請，指現時感化期已過近一半，若再重新判刑，對他屬非常嚴苛。裁判官張天雁聽罷雙方陳詞，今天（24日）在九龍城法院改判男生200小時社會服務令。

現時就讀中五的18歲被告莊通才，今天由坐輪椅的母親陪同出庭。裁判官引述感化及進度報告指，被告承認當日前往太子地鐵站悼念，打算和平地支持之前在涉案地點受傷的人，並留在現場看是否有人需要急救，因他曾在香港紅十字會學習急救。但後來他的眼睛被催淚氣體所傷，他感到憤怒才犯案。

裁判官續指，被告獲判感化令後，已經表達深切悔意，又承認自己衝動和不成熟，他不敢再參與任何公開集會，決心不再讓母親和學校失望。此外，被告的母親因中風不良於行，長期臥床，兩母子相依為命。被告不僅幫忙做家務，還協助母親的日常護理，包括更換尿布、穿衣和洗澡。在男生2次還押期間，家中的衞生情況明顯轉差，社工家訪時目測最少有6隻蟑螂在母親床邊徘徊，但在男生回家後情況則大為改善。

裁判官表示，明白健康不佳或家庭狀況通常不足以構成減刑理由，亦非量刑的考慮因數，但法院亦曾指出，伸出憐憫也一直是法官施行公義的一種方法。裁判官認為本案被告及其母親的情況並非一般的家庭困難狀況，法庭應作人道考慮，而非千篇一律的將原來判刑改至拘留式刑罰。考慮到被告已完成9個多月的感化令，亦曾被還押共40天，決定以一個較長時數的社會服務令取代原有的感化令。