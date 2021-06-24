電子消費券下月起開始申請　騙徒假冒八達通職員騙資料

電子消費券開放申請在即，騙徒又出新招！近日有人假冒為八達通的職員，致電市民告知他們其八達通已失效，要聯絡客戶服務中心，疑是騙取其個人資料，來盜取他們價值5,000港元的消費券。

繼上月有市民收到自稱銀行職員的短訊，表示可以協助申請消費券來騙取其個人資料後，騙徒又再向其中一間政府選定發放消費券的營辦商八達通下手。有市民今（24日）向東網記者表示，今早接獲一個來電，電話另一端有操普通話的女士假冒八達通的職員，表示：「你的八達通已經失效，暫時無法使用，請聯絡客服處理。」市民疑是電話騙案便掛斷，但估計其後會騙取其個人資料，用於日後消費券的網上登記。

自政府公布會在7月起，開始消費券的登記後，騙案接連發生。警方於上月17日接獲報案，指收到自稱為銀行職員的短訊，要求受害人提供身份證、地址證明，以及銀行和個人資料，便可協助申請電子消費券，騙徒其後用該電話卡，為受害人開設電子錢包，將其錢包連結到受害人的銀行戶口，之後轉走受害人的存款，受害人被騙2萬港元。

警方回覆指，今年首季接獲電話騙案為200宗，以假冒官員和「猜猜我是誰」為主，損失金額為3.5億港元。警方呼籲，如收到自稱銀行職員來電，以不同理由指示市民交出個人資料及銀行戶口資料，應該主動向相關銀行查證，確認有關人員的身份，切勿向陌生人透露個人資料等。

政府早前指，市民在7月4日至8月14日期間，可透過電子或書面表格登記，7月17日前完成電子登記，消費券會視乎營辦商分兩期或3期發放，市民最快8月1日可獲發第1期2,000港元的消費券。