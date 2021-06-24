范鴻齡指45%醫護接種疫苗　當局會積極改善員工福利措施

新冠疫苗接種開展4個月，目前近30%人口接種新冠疫苗。醫管局主席范鴻齡表示，當中有3萬多名前線醫護接種第1針疫苗，整體比率達45%，當中超過75%是醫生，約37%是護士。另外，當局會積極優化員工措施，包括增加晉升機會以及員工福利，會在今年下半年進行諮詢，期望能夠在年底落實。

醫管局今(24日)召開大會會議，范鴻齡指前線同事在這兩星期的疫苗預約及注射比率均上升，在上月時每日只有200至300人注射，但上星期五(18日)已上升至每日1,000人，希望這趨勢能夠持續。

醫管局行政總裁高拔陞表示，當局除了運作疫苗接種中心，亦鼓勵同事注射疫苗，包括提供2天疫苗假期，亦在院內提供接種站，當中已接種逾1.8萬劑疫苗。另外，當局為普通科門診病人設特定名額，如有關人士對疫苗有任何疑問，在本周二(22日)起可以以電話預約，當到達門診時有專人為他們解答。當局在首2日已為逾600名病人預約，在未來一兩周得到有關服務。

他又指，近日的疫情持續穩定，很多公立醫院的服務都已經開始恢復正常。當局由本周起增加特別探訪安排，由原本的18間醫院延至22間醫院，而已打兩針並已過14天的探訪者由本周一(21日)起更可豁免病毒檢測。