英日指香港新聞自由大幅倒退　中國外交部不滿干預

香港《蘋果日報》昨日停刊後，日本內閣官房長官加藤勝信就事表示，對香港言論自由和新聞自由大幅倒退深表擔憂。在北京，外交部發言人趙立堅今日在記者會上表示，公然干涉香港事務和中國内政，是嚴重違反國際法和國際規則基本準則，中方强烈不滿、堅決反對，絕不接受日方的謬論。

趙立堅表示，香港是法治社會、不是法外天堂，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權。特區政府有法必依、違法必究、執法必嚴，得到香港民眾普遍歡迎和積極支持，有利於鞏固和完善一國兩制和促進香港繁榮穩定。

對於英國政府指停刊事件在媒體引起寒蟬效應，趙立堅說，英方個別人士一而再，再而三，公然干涉香港事務和中國内政，中方強烈不滿和堅決反對。

他表示，中國政府管治香港的依據是中國憲法和基本法而非中英聯合聲明，任何外國無權對香港事務和中國内政指手畫腳、説三道四。英方關心新聞和言論自由是假，插手香港政治是真；關心香港公共秩序是假、搞亂香港是真。

趙立堅指出，英方個別人士無論如何粉飾伎倆，都妄圖打香港牌施壓中國，强調下場只有失敗。敦促英方正視香港已經回歸中國24年的現實，放棄殖民舊夢、摒棄雙重標準。

此外，台灣外交部長吳釗燮接受外媒訪問時，亦提到香港《蘋果日報》象徵新聞獨立，已被中國政府摧毀，對此感到難過。