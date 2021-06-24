打電話查病歷誤取消病人覆診預約　調查員夫婦被捕

元朗賽馬會健康院一名病人，早前在不知情下被擅自取消預約。醫管局經調查後發現，有關取消的指令是經由一個並非屬於該病人的電話號碼發出，並就事件報警。網絡安全及科技罪案調查科接手跟進，經深入調查後，昨日(23日)分別在元朗區和屯門區，以涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕一名姓黃(35歲)女子及一名姓劉(37歲)男子，兩人現正被扣留調查。

據悉，兩名疑犯為夫婦關係，均任職調查員，早前受委託追查一名事主的病歷，期間懷疑有人使用被查者的個人資料，登入醫管局電話預約系統，通話間疑誤觸取消鍵，令病人覆診預約被取消。

醫管局指當時接獲報告後，檢視近期預約系統的記錄，發現有關電話號碼過去曾多次致電預約系統，但由於致電者未能提供正確資料以核對身份，過去未有其他病人的預約被更改。調查中沒有發現病人資料外洩，是次事件亦不牽涉其他由診所向病人直接發出的覆診診期。醫管局指預約系統只容許致電人士確認其資料，以及預約、查詢或取消診期，致電人士不能透過系統進一步接觸病人的其他資料。