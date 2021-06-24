政Whats噏：藉《蘋果》停運指手畫腳　學者斥彭定康大放厥詞

「末代港督」彭定康離任多時，但仍不時借機會對本港事務指手畫腳。肥彭接受外媒訪問，表示對《蘋果日報》停運感到失落，又指殖民地年代，港英政府並無打算關閉支持北京嘅報章，其言論不但惹來外交部駐香港特派員​公署嘅不滿，亦有學者批評肥彭比喻失當，質疑佢並唔了解香港歷史，只是為「刷存在感」而大放厥詞。

肥彭喺訪問中提到，港英時代支持北京嘅兩份報章，屢「出版謊言誣衊政府」，但港英政府喺「自由社會的生活」下並沒有嘗試關閉呢兩份報章，又稱《蘋果日報》停運反映北京對香港自由、法治、言論自由等價值感到恐懼，又指港府是聽命中央行事。外交部駐港公署發言人則表示，任何個人和機構不得借新聞自由之名，行危害國家安全、破壞社會穩定之實，西方政客應立即停止以任何藉口干預香港事務。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強，直斥彭定康比喻失當，稱《蘋果日報》呼籲市民參與違法集會及遊行，文章涉勾結境外勢力、顛覆國家政權等內容，港英政府年代嘅報章並非有同樣情況。陳又狠批肥彭對香港事務指手畫腳，因為佢喺英國嘅政治角色退卻，對香港事務大放厥詞只不過意圖吸引媒體注意。