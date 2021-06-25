本港小學首引入美國大學電腦編程課程　學生修畢或有助升中

圓玄小學引入美國大學擴展部的課程。圖後排左起為曾碧霞及梁宇軒，前排左起為容紫晴及黃文彥。（黎忞攝）

近年本港學界積極推動STEM(科學、科技、數學及工程)教育。屯門直資學校「保良局香港道教聯合會圓玄小學」繼2年前推行校本STEM科技課程後，近期引入美國聖地牙哥加利福尼亞大學擴展部的遙距課程，讓學生在課外學習電腦編程，成為本港首間引入大學編程課程的小學。

聖地牙哥加利福尼亞大學為美國頂尖高等學府，其擴展部課程原為中學生銜接大學而開辦的遙距課程，新加坡及內地等地均有中學採用，本港則首有小學引入。圓玄小學校長曾碧霞表示，該校學生在滿分為900分的初中托福考試（TOEFL Junior），平均考獲826分，即具備中二級程度的英語能力，認為他們有能力應付課程。

曾指，該校2年前發展校本的STEM與資訊及通訊科技課程，學生有一定基礎，而今年2至3月學生上了首次的相關遙距課程，課程由大學擴展部課程導師任教，內容包括學習利用JavaScript編程，創作出動畫、手機應用程式（App）或遊戲等。此課程的總課時為15小時，學費2700元，由家長負擔。

參與的18名學生中，15人完成課程及專題，可獲得證書及加利福尼亞大學預科課程的1.5個學分，小六生黃文彥及容紫晴是其中2名參加者，他們均對編程有濃厚興趣，黃下課後更額外花時間學習獲導師表揚，他將到英國升讀中學，期望可打好基礎，之後學習更進階的編程。該校創新科技科教師梁宇軒認為課程對學生升中選校或有幫助。