Dr.東：免疫標靶聯合治療　腎癌死亡風險減4成

腎癌為本港常見但又容易被忽視的癌症，每10萬名港人當中，平均約有10人患上腎癌，死亡患者更佔三分之一。過往醫治腎癌的療法有標靶及免疫治療，但兩種療法的治療反應率偏低，並各有不足。有臨床腫瘤科專科醫生指出，近年醫學界出現最新治療方法「免疫及標靶聯合治療」，可結合兩種不同治療途徑，提升治療反應率，能有效降低死亡風險約4成。

過去10多年間，本港腎癌個案數字持續上升，由2009年的505宗升至2018年的792宗，升幅高達5成半，相信與港人肥胖和高血壓的比率上升有關。腎癌的病徵並不明顯，患者一般於較晚期才發現患病，令治療難度增加。最常的發病年齡為50歲或以上，以65至75歲達最高峰，現時每10萬名港人當中，平均約有10人患上腎癌，男性患者明顯比女性為多，比例大約為2比1，腎癌也是男性10大常見癌症之一，近年平均死亡人數約250人，死亡率約為三分之一。

臨床腫瘤科專科醫生施俊健指出，導致腎癌的主要原因是體內的抑癌基因產生突變，腎細胞癌的生長與血管生成和血管內皮生長因子（VEGF）的水平升高有密切的關係。以往治療腎癌的方法常用標靶治療，利用標靶治療藥物「酪氨酸激酶抑制劑」（TKI），可以抑制包括VEGF受體在內的受體酪氨酸激酶，以防止血管生成，有助抑制腫瘤的生長。

另一種方法是免疫治療，因腫瘤細胞會發出一些特別信號，抑制免疫系統對其發出攻擊，導致腫瘤因而可不斷增長，此時便可透過免疫治療藥物「PD-1或PD-11抑制劑」，可針對阻截特別信號，藉此重新啟動自身的免疫系統攻擊癌細胞。

施俊健表示，雖然兩種治療方法的療效不俗，但也有不足之處，例如標靶治療反應率較低，應用在中至高風險患者的作用不太理想；而免疫治療則未能延長無惡化生存期及不適合低風險患者。終於兩年前，醫學界研究出轉移腎癌的最新治療方法「免疫及標靶聯合治療」，透過兩種不同治療途徑去提升治療反應率，綜合第三期臨床研究發現，「免疫及標靶聯合治療」的治療反應率達5成半至7成，癌細胞的完全緩解率為8至16%，有效降低死亡風險約4成。

施又指，「免疫及標靶聯合治療」是腎癌患者的新曙光，該療法於2019年已獲美國及歐洲批准作治療腎癌患者之用，惟目前醫管局尚未將此聯合治療納入藥物名冊的「病人自費項目」，他期待局方能適時更新名冊，讓更多病人得益。他亦忠告大家應注意健康飲食，多喝水及控制血壓，減低患上腎癌的風險。

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