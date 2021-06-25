東方日報A1：社區爆新變種　通關又落空

在全球捲起新一波新冠肺炎疫潮的變種病毒入侵香港，並斬斷本港連續16日「清零」的成績，一名居於大埔、任職香港航空地勤的27歲男子證實帶有L452R變種病毒，有專家估計極大機會屬世界衞生組織命名為「Delta」的病毒，該名男患者病毒量高。這宗個案敲響本港外防輸入有大漏洞的警鐘，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良擔心，有關方面自8月1日起才要求進入機場禁區的工作人員須接種疫苗，或出示即日有效的無染疫證明「太遲」，恐變種病毒藉此大規模攻入社區。而原本要與香港磋商放寬檢疫安排、方便市民往來的澳門昨日立即宣布，港澳便利通關前提是香港連續28天無本地個案，現時要從頭計起相關天數，換言之，通關期望再次功虧一簣。

衞生防護中心昨公布，昨日本港新增7宗確診個案，一宗屬本地源頭不明個案，27歲男患者與父母居於大埔運頭塘邨運亨樓，胞姊與姪女有時會留宿，目前其家人及親屬暫未發現染疫，中心已將患者的病毒基因與早前輸入個案進行比對。受事件影響，最少兩間學校要停課，患者的180名緊密接觸者須檢疫。至於昨日新增的另外6宗個案均屬輸入案例，當中4人是英國到港的留學生，其餘兩宗由印尼抵港，均帶有L452R變種病毒。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，該男子於機場感染的機會較大，因他會接觸機組人員，負責接待他們前往檢測地點，目前有32名機組人員要檢疫，大部分已接種新冠疫苗。該男子另與數十名同事於機場拍照，期間有人脫下口罩，相關同事要檢疫，暫未有初步確診。香港航空地面服務有限公司表示，與患者有緊密接觸的員工約有50多人，已通報衞生防護中心作跟進。

中心補充，該名男子上周三（16日）最後一日上班，翌日返回機場與數十名同事離職前拍照；上周五（18日）與家人到東涌黃泥屋村的金泰屋吃飯，他亦去過運頭塘商場、大埔廣場萬利小食店、機場客運大樓部分樓層。他於大埔新達廣場兼職顧客服務工作，本周二（22日）最後上班。男子的家人並無外遊紀錄，父親在大角咀的五金店上班，母親於沙田港鐵站任清潔工。他的胞姊於大埔卍慈中學任職教師，姪女於大埔的浸信會幼稚園上學，兩所學校均要停課。另一名胞姊不同住，於一所補習社任教。該男子有180多名密切接觸者要檢疫。

男子居住的運亨樓污水樣本亦驗出L452R變種病毒，環境保護署副署長徐浩光表示，該署周一（21日）恒常於全港各處抽污水化驗，發現大埔污水渠下游接近逸雅苑位置發現L452R變種病毒，由於該處屬集水區，當時未知病毒源頭來自哪處，因此大埔多幢相關屋苑納入強檢。該署最後於運亨樓污水發現變種病毒。

本港至今錄得131宗帶有L452R的確診個案，當中129宗屬輸入個案，41宗證實是Delta印度變種病毒。Delta病毒於英國廣泛傳播，張指國際有研究發現該病毒比起之前的主流Alpha病毒傳染性高六成，且感染後病情較嚴重，患者帶毒時間較長，病毒量亦較高。目前研究發現接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，對Delta病毒的有效率為八至九成。

何栢良指出，Delta變種病毒可說是「風靡全球」，有趨勢成為主流病毒，若本港持續有輸入個案，變種病毒流入社區的風險就自然高。對於機管局將於8月1日起要求進入機場禁區的工作人員須接種疫苗，否則要出示即日有效的無染疫證明，他認為措施生效得太遲，若變種病毒繼續流入香港，後果不堪設想，呼籲經常暴露在風險中的前線工作人員，盡快打針。

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