你要知：韮菜排毒抗菌樣樣掂　簡單一步輕鬆除臭

雖然韮菜好處多多，但它的獨特「臭味」令不少人為之卻步。

韮菜不但營養豐富，更有殺菌排毒的作用，惟其獨特的味道不是人人都能接受。到底韮菜的「臭味」從何來？韮黃、韮菜花又是否有同等營養價值？就由認可營養師Lillian為大家拆解謎思！

「韮菜獨特氣味其實來自於硫化合物」，Lillian解釋指，韮菜含有豐富營養，例如硫化合物、胡蘿蔔素和鈣質等，其中硫化合物正是韮菜獨特氣味嘅成分。「韮菜中的硫化合物可提升食欲，又有助抵抗病菌，例如是葡萄球菌、大腸桿菌等。同時，也能增強我們的抵抗力、抑制癌症產生及增加血液循環。」

除了硫化合物，韮菜中的膳食纖維可促進腸胃蠕動，排出體內廢物，能預防便秘或腸癌。胡蘿蔔素則能在人體內轉化為維他命A，有助維持呼吸道黏膜及眼睛的健康。而鈣質亦有助強健骨骼和牙齒，預防骨質疏鬆。Lillian指韮菜適合大部分人食用，但提醒一點，「韮菜中的粗纖維較多，若本身消化能力較弱的心，或會造成一定消化負擔，因此要着量食用」。

雖然韮菜好處多多，但它的「臭味」亦嚇怕不少人，如何能夠為韮菜「除臭」？Lillian表示，「韮菜的硫化合物是揮發性物質，當加熱後辛辣和刺激性的氣味都會減少。」Lillian建議可以選擇炒韮菜或烤韮菜等，相對較易接受，另外亦建議煮韮菜時加入適量的油，能有助吸收韮菜中的胡蘿蔔素。

除了韮菜，市面亦有韮黃及韮菜花，到底三者有何分別？韮黃、韮菜花又可否取代韮菜？Lillian表示，「韮菜、韮黃同韮菜花，其實源於同一棵植物。莖葉部分就是韮菜，花蕾花莖則是韮菜花。而韮黃則是種植的過程有所不同，農夫會在韮菜苗上加上遮蔽物，以隔絕陽光使菜苗無法產生葉綠素，因而成為韮黃。」Lillian指韮菜、韮黃、韮菜花都含有膳食纖維、鉀質和鈣質，當中韮菜的鉀質、鈣質、胡蘿蔔素等含量均高於其餘兩者。膳食纖維方面，韮菜花的含量最高，而韮黃的膳食纖維含量相對最少。