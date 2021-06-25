雷霆21：警方拘捕逾800人　檢逾600萬元毒品

警方由今年6月6日起進行一項代號「雷霆21」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。截至6月18日，香港警方共拘捕868人，檢獲毒品和涉及非法活動的貨物總值超過1100萬港元。

三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆21」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。

截至6月18日，香港警方共搜查542個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間及住宅單位等，並拘捕868人，他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括非法入境、非法賭博、收受賭注、刑事毀壞、勒索、傷人及管有攻擊性武器等罪行。被捕人包括597名男子及271名女子，年齡介乎13至84歲，當中31人為內地人士，49人為非華裔人士。香港警方同時亦檢獲市值超過港幣600萬港元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等。

「雷霆21」仍繼續進行，香港警方會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。