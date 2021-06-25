婚後不能加入成住戶　男同志覆核居屋政策獲判勝訴

男同志與同性伴侶在英國結婚後，用綠表購買二手居屋作為婚姻居所，但房委會表明只有異性配偶才可被視為「家庭成員」，可免補地價加入成為住客及轉移業權，同性配偶則只能以補地價解決。他認為房委會政策構成歧視及違反《基本法》，於2019年入稟高院申請司法覆核要求撤銷。法官周家明早前聽罷雙方陳詞後，今（25日）頒下判詞，裁定申請人勝訴，指房委會的相關政策違憲，並頒令房委會需支付申請人訟費。

今次訴訟的原本申請人吳翰林，在去年12月因抑鬱症自殺去世，法庭在房委會不反對下，批准他的配偶李亦豪替代成為申請人。申請人一方透露，吳、李二人於2017年在倫敦結婚，吳本來居住公屋，他在父親去世後繼承為戶主，但據現行公屋政策，李無法以家人身份加入公屋戶籍內，吳因此購買二手居屋作為婚姻居所，任職律師的李是家庭經濟支柱，負責大部分供樓開支。不過房委會政策只承認異性夫婦為家庭成員，李未能免補地價加入成為住戶，吳也不可免補地價轉移業權給李。兩人因不公平的政策而蒙受情緒困擾，生活在惶恐之中。

申請人大律師早前在聆訊中指，終審法院早前已在梁鎮罡及女同志「QT」的案例中，肯定了同性婚姻的權益，房委會現行政策明顯與該兩宗案例相牴觸。涉案居屋單位是吳於2018年以綠表資格以545萬港元購入的，此折扣價低於市價43.8%，若硬要李補地價，他就要多付逾200萬港元。然而李沒能力補地價，房委會政策等於要同性配偶分居，或要他們在私人市場購買一個質素不及的單位，政策與居屋原意旨在協助低收入人士置業相違背。不過大律師強調，申請人在本案並非要求港府承認同性婚姻地位。大律師又指，政府一方則強調，政策本身並非針對不同性傾向人士，居屋資源稀缺但需求龐大，若容許同性伴侶免補地價同住或轉移業權，或影響傳統異性伴侶輪候資助房屋的時間及購買機會。