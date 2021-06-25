中央任命李家超為政務司司長　鄧炳強榮升保安局局長

政府高層官員大執位！中央於6月23日決定任命保安局局長李家超為政務司司長，警務處處長鄧炳強榮升保安局局長，警務處副處長(行動)蕭澤頤則接任警務處處長一職，同時免去張建宗的政務司司長職務。行政長官林鄭月娥今早(25日)11時半在政府總部公布新問責班子。

接任政務司司長的李家超表示，感謝行政長官提名以及中央的委任，他對此感到光榮，並承諾會按照基本法，努力做好建設及民生，落實愛國者治港理念。

榮升保安局局長的鄧炳強表示，感謝行政長官提名以及中央的委任，承諾會竭盡所能打擊外部勢力，做好反恐維護國家安全工作。至於接替鄧並獲委任警務處處長一職的蕭澤頤則表示，感謝鄧過去帶領警隊，及同事剋服各種挑戰，令社會回復穩定，並特別感謝同事家人給予的支持及鼓勵，承諾會帶領警隊，本着忠誠勇毅精神，守護社會。

林鄭表示，明白有人對本次的官員任命有看法，但即使推行官員問責制，由於官員沒有政黨背景，故希望是次任命能為來屆政府有更好基礎。她又指，由警察背景人員出任政務司司長，難免會被人猜測，而過往亦曾出現，但她強調官員任命是用人唯才，沒有背景考慮，加上李家超過去長期在政府服務，且香港是法治社會，不會因個別官員任命而改變，形容是屬高度揣測。

她續稱，其願景中的香港是以一國為本，善用一國兩制，維護市民依法享有的自由，但港府仍會採取違法必究做法。

新的問責班子將於下周一(28日)由本港直接上京，期間張建宗將會最後一次以署理行政長官的身份代為處理職務，連同政府官員在灣仔金紫荊廣場出席升旗儀式，而新的問責班子將會在7月1日後回港。

李家超在1977年加入香港警務處，以見習督察出身，於2017年7月起擔任保安局局長，是香港歷史上第一個警隊出身的保安局局長。他在任內經歷反對修訂《逃犯條例》風波，政府及後修訂《禁蒙面法》，更有效地達到止暴制亂。李在任內積極改善免遣返聲請的問題，立法會於4月通過《2020年入境（修訂）條例草案》，李發言時稱政府一直有決心處理免遣返聲請問題，包括源頭堵截、加快審核及打擊黑工。

在《港區國安法》實施後，李先後2次凍結壹傳媒資產，分別在5月首次根據《港區國安法》實施細則，凍結涉違反《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結；在6月份警方拘捕5名壹傳媒集團董事，指他們涉嫌違反《港區國安法》，李當時指出被拘捕的5人涉及3間《蘋果日報》出版和網上業務公司董事和負責人，在營運方面擔任重要角色，因此凍結與罪行相關涉款1,800萬港元。

至於張建宗已屆70歲，早已到達退休年齡。張建宗於1972年加入政府任職新聞主任，1979年轉職政務職系，2004年晉升首長級甲一級政務官。他曾於多個政策局及部門服務，包括出任勞工處處長、教育署署長、勞工及福利局局長。張於2017年獲委任為政務司司長，為仕途畫上句號。