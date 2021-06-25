鄧炳強「一哥」任期成功止暴制亂　蕭澤頤接棒坐正

現任警務處處長鄧炳強仕途更上一層樓！行政長官林鄭月娥今早(25日)11時30分在政府總部會見傳媒，公布新問責班子安排。鄧會離任現時「一哥」職務，接替李家超保安局局長一職；而按警隊接班晉升計劃，現任副處長(行動)蕭澤頤則接任警務處處長一職。

鄧炳強前年11月19日上任之際，正時值反修例事件最嚴重時刻，每日發生各區示威遊行，縱火破壞事件。而鄧上任處長首要任務，則是從內部做起，將警隊座右銘由「服務為本，精益求精」，改為「忠誠勇毅，心繫社會」。鄧當時指，由於反修例風波不乏暴力事件，警察都咬緊牙關，迎難而上，盡顯忠誠勇毅，無論有多困難亦會堅持，希望同袍能本着初心一起服務社會。

其後警隊處理反修例示威期間，鄧炳強指，警隊被人以假消息、假新聞不斷抹黑，例如7.21元朗事件、8.31太子站死人、新屋嶺拘留中心及警署發生性侵事件等。因此他帶領警隊陸續澄清假消息，於社交媒體回應不同指控和質疑，又在衝突現場進行現場直播，希望將真實一面呈現予市民眼前。他亦多次公開批評有媒體報道針對警方，煽動仇恨，分裂社會。

除了處理警隊受到攻擊外，面對暴力事件罪案，鄧炳強亦大力打擊，上任後一年時間已成功止暴制亂，涉及反修例的罪行大幅下跌50%，社會大致回復平靜。

《港區國安法》實施至今接近一年，警方拘捕114名人士，涉嫌從事危害國家安全的行為和活動，當中包括壹傳媒黎智英；但鄧炳強在法例實施後遭美國政府制裁，他卻指維護國家安全是自己的責任及榮譽，「如果有些國家希望我唔執行我嘅職責，而是利用一些恐嚇手法，對我是毫無意義的，只會令我維護國家安全的想法更堅定。」

現年55歲的蕭澤頤，於1988年加入香港警隊，任職督察一職，期間曾擔任刑事情報相關職務和派駐人事部等單位。近年出任副處長時，亦會不時親臨到前線與警員一同行動，例如本月的「雷霆2021」及「犁庭掃穴」等打擊三合會及跨境罪行行動，早前亦曾拍攝警隊宣傳電影《守城》影片，一句對白：「人我放，但行唔行到出去，就睇你本事！」更街知巷聞。

蕭澤頤於前年11月獲委任為警務處副處長一職，之前曾出任行動處處長和助理處長（人事）；而他亦有多次指揮前線經驗，分別出任過九龍城警區指揮官、葵青警區副指揮官和機場警區指揮官。

蕭澤頤早前除了到前線督師外，亦十分關注同袍工作情況。今年6月4日期間，更親自到維多利亞公園了解現場布防和警力安排；而今年初，警隊需要處理因疫情而設受限區域的安排，蕭亦曾到現場鼓勵及支持同袍，並巡視警力及圍封情況。